Beirut, l'esplosione vista dal mare: come un fungo atomico alto chilometri (Di martedì 4 agosto 2020) La terrificante esplosione al porto di Beirut vista dal mare: si alza un fungo di fumo alto chilometri come quello causato da ordigni nucleari. Fra le migliaia di feriti anche un soldato italiano del ... Leggi su leggo

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - AnnaOrr15 : RT @RiccardoNoury: La cosa paradossale, che spiega molto del Libano di questi anni, è che subito Israele ed Hezbollah si sono affrettati a… - Vitto1999 : RT @falvazar: L'esplosione faceva paura, ma è ciò che è rimasto dopo che mi spaventa di più. Un pensiero alle vittime. #Beirut #Libano htt… -