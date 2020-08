Beirut, fonti dell’Intelligence: “Possibile esplosione di un magazzino di armi di Hezbollah” (Di martedì 4 agosto 2020) L’esplosione di un magazzino di armi di Hezbollah. E’ questa l’ipotesi che più fonti di intelligence occidentali formulano quale causa della devastante esplosione al porto di Beirut, che ha sconvolto gran parte della capitale libanese. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, ad esplodere quindi, secondo quanto finora comunicato ufficialmente, non sarebbe stato un deposito di fuochi di artificio o un vasto quantitativo di nitrato di ammonio, come riferito dal ministro dell’Interno libanese Mohamed Fehmi, ma un deposito di armi delle milizie sciite libanesi filo iraniane. Secondo l’ultimo bilancio tracciato dal ministro della Sanità libanese Hamad Hassan, l’esplosione ha causato almeno 80 morti e ... Leggi su meteoweb.eu

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Agenzia_Ansa : #Beirut, fonti della sicurezza hanno riferito che nelle due esplosioni verificatesi al porto sono rimaste ferite de… - Tg3web : Sono spaventose le immagini della gigantesca esplosione che ha distrutto un intero isolato nel porto di Beirut. Fon… - emanuelettu : RT @GeopoliticalCen: Fonti locali di Beirut: sono esplose 2700 tonnellate di nitrato di ammonio. - manu_etoile : RT @GeopoliticalCen: Fonti locali di Beirut: sono esplose 2700 tonnellate di nitrato di ammonio. -

Decine di persone sono rimaste ferite in due potenti esplosioni che hanno scosso l’aerea portuale della capitale libanese Beirut, oggi, martedì 4 agosto 2020. Secondo le prime ricostruzioni, si è trat ...La deflagrazione sarebbe stata causata da "un carico di nitrato di sodio" 22.30 - Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha precisato che non due ma uno dei nostri militari è rimasto ferito, in modo ...