Barbara D’Urso al tramonto con un giovane misterioso: di chi si tratta? (Di martedì 4 agosto 2020) Nelle stories Instagram, Barbara D’Urso si trova al mare nelle ore più romantiche della giornata, quelle del tramonto. Con lei un giovane misterioso Fonte foto: FacebookBarbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione televisiva lunga e ricca di avvenimenti. Con l’imperversare dell’epidemia di Coronavirus, i programmi della conduttrice partenopea non si sono mai fermati, contribuendo all’informazione pubblica, non senza qualche critica. La regina dei talk di Mediaset si trova al mare, dove, attraverso le stories su Instagram, possiamo apprezzarne la maestosità delle onde. Cala il sole e le luci del tramonto dipingono uno scenario romantico, ripreso da Carmelita. È l’ora ... Leggi su chenews

SUbbiali : Anche se fa un po' Barbara D'urso ...Buon Martedì a Tutti!????????? - nocchi_rita : RT @Gingio5: @saimls_saiml @robersperanza Stai sparando cazzate. Ma chissenefrega se sia Fontana o Conte! Gli ospedali non hanno personale… - 570__chris : perché kevin si fa i selfie alla barbara d'urso? - bellamy__nick : @taeshows Vai sotto al suo profilo e ricordagli l'ultima cazzata che ha detto/fatto. Ormai sono rimasti solo i bot… - francy_dan : @Azzurra6671 Per me è più surreale Barbara D'Urso. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia