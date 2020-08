Aggredisce con l'acido il marito dopo lite a Brindisi: "Ustioni sull'80% del corpo. Gravissimo" (Di martedì 4 agosto 2020) È stata arrestata ed è piantonata in ospedale la donna di 51 anni che a quanto ricostruito avrebbe versato acido muriatico addosso al marito. Secondo fonti locali, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite.La donna è accusata di lesioni gravissime. L’uomo è in pericolo di vita, ha Ustioni sull′80% del corpo. Non sono chiare le ragioni del gesto. La donna non ha fornito al momento elementi ai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi. Leggi su huffingtonpost

poliziadistato : Cagliari, con la droga nell'auto tenta la fuga all'alt dei poliziotti delle Volanti. Inseguito e fermato aggredisce… - infoitinterno : La moglie lo aggredisce con l'acido, è grave - HuffPostItalia : Aggredisce con l'acido il marito dopo lite a Brindisi: 'Ustioni sull'80% del corpo. Gravissimo' - CdT_Online : La moglie lo aggredisce con l’acido, è grave - zazoomblog : Brindisi aggredisce il marito per strada con l’acido: grave un 52enne - #Brindisi #aggredisce #marito #strada -