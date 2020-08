WhatsApp, in arrivo i messaggi che si autodistruggono (Di lunedì 3 agosto 2020) In arrivo la funzione che permetterà la cancellazione automatica delle chat dopo sette giorni WhatsApp si sta avvicinando al lancio ufficiale della tanto attesa funzione di distruzione automatica dei messaggi. L'ultimo aggiornamento beta per Android rivela che la funzionalità è ancora in fase di sviluppo ma sta ottenendo miglioramenti giorno dopo giorno. Secondo il sito WABetainfo, che ha analizzato il … Leggi su it.mashable

