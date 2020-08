Vuoi un panettone? Adotta un pistacchio! (Di lunedì 3 agosto 2020) Si chiama Fustuq il progetto di crowdfunding che lanciano i due giovani fratelli della Pasticceria Bonfissuto di Canicattì (Ag), Vincenzo e Giuliano Bonfissuto. Nel cuore della Sicilia meno conosciuta hanno trovato delle piante di pistacchio di una specie autoctona in stato di semi abbandono che vogliono riportare alla vita per creare il primo pistaccchieto della zona, a km zero rispetto al laboratorio di produzione, 800 mq in aperta campagna, immersi tra vigneti e mandorleti. Attraverso il crowfunding sulla piattaforma internazionale Kickstarter iniziata il 1 agosto, si vuole raggiungere l’obiettivo di impiantare le prime 70 piante di pistacchio. Tutti i frutti serviranno per rendere ancora più particolare il panettone al pistacchio della pasticceria, che diventerebbe a chilometro zero. Oltre 10 le modalità per sostenere il progetto: dalla ... Leggi su linkiesta

Con il progetto Fustuq la pasticceria Bonfissuto vuole ricostruire un antico pistacchieto siciliano, che sarà la riserva d’oro verde per i suoi panettoni. Per farlo, parte una campagna di crowdfunding ...

