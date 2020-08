UBI, Massiah su OPAS: “Auspico raggiunga 100%. Confronto mai scorretto” (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Ad di UBI Banca Victor Massiah, che oggi ha annunciato le sue dimissioni dalla Banca, ha commentato i risultati dell’OPAS di Intesa Sanpaolo, affermando che “per fortuna è stata superata la soglia del corridoio” compreso fra il 50% ed il 66%, “che avrebbe determinato un Vietnam”. Il manager, durante la conference call sui risultati, ha auspicato che a questo punto Intesa raggiunga il 100%. Parlando dell’OPAS, Massiah ha parlato di un “Confronto ma mai scorretto” e, a proposito della richiesta di chiarimento al Tribunale, ha precisato che occorreva “chiarire una cosa che non veniva chiarita e cioè la questione della MAC”. “Abbiamo difeso in maniera decisa quelli ... Leggi su quifinanza

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca prende atto del successo dell’OPAS, ottenuto dopo il rilancio per cassa di oltre 650 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’offerta iniziale, e auspica la ...Milano, 3 ago. (askanews) - "Da qui in avanti la conduzione non è più mia. Ho concluso il mio rapporto lavoro con questo gruppo dopo oltre 18 anni. Lascio il testimone a chi verrà consegnando credo un ...