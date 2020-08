UBI, Massiah: “Lascio testimone a chi verrà. Gruppo solido e profittevole” (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Durante la conference call per i risultati semestrali, l’Ad di UBI Banca, Victor Massiah ha confermato le sue dimissioni, ricordando che oggi, 3 agosto, si conclude un rapporto di lavoro durato 18 anni. “Lascio il mio testimone a chi verrà”, ha detto il manager, parlando di un Gruppo “solido e profittevole, con persone di altissimo valore e che spero troveranno valorizzazione nel nuovo Gruppo”. Il pensiero è andato anche alla Presidente Letizia Moratti che – afferma – “si è dimostrata una Presidente eccezionale in questi periodi difficili” ed al Consiglio che “è rimasto compatto”, oltre che al management, che definisce “il miglior Gruppo persone che abbia mai ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Banche, il cda di Ubi prende atto del successo dell’offerta di Intesa Sanpaolo. L’ad Massiah annuncia dimissioni: “… - nestquotidiano : Ubi, Massiah “Lascio la banca, buona fortuna a tutti” - LaStampa : Primo effetto del successo dell’offerta di Intesa. Il cda: nostro mandato nelle mani dell’offerente, oggi si apre u… - princigallomich : Ubi, Massiah “Lascio la banca, buona fortuna a tutti” - MimmoCiliberto : RT @sole24ore: Ubi, Massiah lascia con decorrenza immediata. Cda dimissionario -

Ultime Notizie dalla rete : UBI Massiah

Milano, 3 ago. (askanews) - "Da qui in avanti la conduzione non è più mia. Ho concluso il mio rapporto lavoro con questo gruppo dopo oltre 18 anni. Lascio il testimone a chi verrà consegnando credo un ...Milano, 3 ago. (askanews) - "Ho una fantastica bici elettrica: andrò su e giù per le montagne a prendermi aria pulita, poi si vedrà. Non ho fretta, non ho angosce e ho anche una certa età". Lo ha dett ...