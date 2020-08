Trema la terra nel Vesuviano: avvertita scossa nella notte (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Trema la terra nel Vesuviano dove questa notte è stata avvertita una lieve scossa di magnitudo 2.2 ad Ottaviano. A comunicarlo è l’Ingv che ha registrato, alle 4 del mattino, la scossa con epicentro a 5 chilometri e mezzo a Sud-Ovest del comune della provincia di Napoli. Mentre, sempre nel Vesuviano, lo scorso 20 luglio era stata avvertita un’altra scossa di magnitudo 2.2 nel vicino comune di Massa di Somma. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

