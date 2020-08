Tiziano Ferro racconta Perdere L’Amore con Massimo Ranieri: “È una delle canzoni che mi hanno fatto sognare di più da bambino” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tiziano Ferro duetta con Massimo Ranieri in Perdere L’Amore, la decima ed ultima cover realizzata per il progetto I Love My Radio. Il brano è in rotazione radiofonica da oggi, lunedì 3 agosto, e per Tiziano Ferro ha un significato molto importante. Perdere L'Amore è una canzone molto significativa per il suo percorso artistico. Se non avesse visto, infatti, l’esibizione di Massimo Ranieri a Sanremo nel 1988 forse non avrebbe mai intrapreso la strada che oggi lo ha portato ad essere tra gli artisti italiani più apprezzati. In quel preciso momento, Tiziano Ferro ha deciso che sarebbe diventato un cantante, spronato ... Leggi su optimagazine

