Si masturba in spiaggia mentre filma i bambini: arrestato pedofilo tedesco (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesca Galici filmava i bambini in spiaggia mentre si toccava: è successo a Venezia, dove i genitori hanno allertato la polizia che ha arrestato il turista tedesco, con precedenti penali in Germania per gli stessi reati Non può avere giustificazioni quel che è accaduto ieri sulla spiaggia di Venezia, dove alcuni bagnanti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo aver notato un turista tedesco che si masturbava mentre riprendeva i bambini che, ignari di tutto, si divertivano sulla sabbia. Il 54enne è stato arrestato dalla Polizia e sul suo telefono sono stati trovati filmati pedopornografici. L'uomo avrebbe a ... Leggi su ilgiornale

Gvandercoelen : RT @MoonLuchy: Multe? Procedevo con il taglio diretto del corpo del reato. Onde evitare la reiterazione. Marocchino si masturba in spiaggi… - Bobbio65M : RT @GeMa7799: Veneto, arrestato pedofilo tedesco: pantaloni abbassati in spiaggia, filma bambini e si masturba..?????? - 8020Tizio : RT @magicaGrmente22: Come se servisse a qualcosa. Marocchino si masturba in spiaggia davanti ai bambini, poi va a fare il bagno. Al ritorn… - Maxxxibb3 : RT @GeMa7799: Veneto, arrestato pedofilo tedesco: pantaloni abbassati in spiaggia, filma bambini e si masturba..?????? - saldiacono : RT @noitre32: ORRORE Giù i pantaloni, filma i bimbi e si masturba: orrore in Veneto del pedofilo tedesco -