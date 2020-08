Si arrampica sul balcone e salva 4 bambini da un incendio (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è arrampicato su un balcone in una casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell’incendio. E’ accaduto a Isnello, piccolo paese delle Madonie. Protagonista dell’acrobatico salvataggio Nunzio Mogavero, un operaio di 49 anni, richiamato dalle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

