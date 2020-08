Sforamenti da PM10, Avellino si conferma da maglia nera (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono 41 gli Sforamenti di PM10 ad Avellino da inizio anno. Il comune capoluogo “conquista” il prima come provincia più inquinata. Gli Sforamenti continuano ad essere registrati. Sforamenti acquisiti anche durante il periodo di lockdown. Pochi gli interventi attuati dall’amministrazione guidata dalla fascia tricolore, Gianluca Festa. Il solo divieto per i roghi agricoli (ordinanza fino allo scorso 30 giugno) è davvero poca cosa. In più non è servita la “mossa tattica” di Festa di spostare gli autobus da Piazza Kennedy a Piazzale degli Irpini. Nelle scorse settimane è arrivata la protesta veemente da parte degli ambientalisti che chiedono risposte concrete ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Sforamenti PM10 AMBIENTE PORDENONE I mesi di lockdown non fermano l'inquinamento in provincia. Il Gazzettino Avellino, estate a tutto smog: altri due picchi di polveri sottili

Il gran caldo fa schizzare ancora una volta le polveri sottili. Due sforamenti consecutivi negli ultimi tre giorni e Avellino raggiunge la soglia, record per il mese di luglio, di ben 41 superamenti d ...

Diesel: il blocco dell’Euro 4 viene posticipato al 2021

La “caccia alle streghe” al motore diesel prosegue imperterrita, tuttavia finalmente arriva un buona notizia per i possessori di un mezzo Euro 4, il blocco di circolazione nelle regioni del Nord Itali ...

Il gran caldo fa schizzare ancora una volta le polveri sottili. Due sforamenti consecutivi negli ultimi tre giorni e Avellino raggiunge la soglia, record per il mese di luglio, di ben 41 superamenti d ...La “caccia alle streghe” al motore diesel prosegue imperterrita, tuttavia finalmente arriva un buona notizia per i possessori di un mezzo Euro 4, il blocco di circolazione nelle regioni del Nord Itali ...