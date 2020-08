Sfiniti sul sentiero: escursionisti tratti in salvo sotto il temporale (Di lunedì 3 agosto 2020) Intervento nella serata di domenica per soccorrere due escursionisti, illesi ma Sfiniti, sul sentiero che dai Piani di Bobbio porta verso la località di Concenedo, nel comune di Barzio. La chiamata è ... Leggi su leccotoday

BARZIO – Intervento del Soccorso Alpino nella serata di domenica per due escursionisti, illesi ma sfiniti, sul sentiero che dai Piani di Bobbio porta verso la località di Concenedo, nel comune di Barzio. La chiamata è arrivata intorno alle 19.30 quando i due, un uomo e una donna, si sono trovati in difficoltà a causa del temporale che si è abbattuto sulla zona. I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti e hanno raggiunto i due escursionisti, che erano illesi ma molto stanchi, accompagnandoli a valle in sicurezza.