Serie A 2020-2021 | via il 19 settembre E in campo anche il 3 gennaio

La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. È questa la data scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi, 3 agosto. Con lo spostamento di una settimana dell'inizio del torneo si ridurrà la pausa natalizia con le squadra in campo anche il 3 gennaio

La serie A prenderà il via il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Consiglio di Lega ha deciso: la serie A 2020-21 prenderà il via il 19 settembre. La data è stata resa nota in un comunicato ufficiale: ...

