Ponte San Giorgio, le prime auto da oggi pomeriggio: si parte con la gestione di Aspi (Di lunedì 3 agosto 2020) oggi il passaggio di consegne dal commissario ad autostrade, mentre a Roma prosegue la trattativa con il governo Leggi su ilsecoloxix

Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - AzzolinaLucia : Con l’inaugurazione del Ponte San Giorgio a #Genova l’Italia ha dimostrato di sapersi rialzare dopo le tragedie. Il… - pfasce : Lo sapete, vero, che il Ponte Genova San Giorgio si chiama così in onore dell'istituto nautico omonimo? - pierluigiLance1 : RT @marcodimaio: La pioggia, triste come le lacrime per il ricordo delle 43 vittime. Ma anche l’arcobaleno, segno di speranza e incoraggiam… -