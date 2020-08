Ponte Genova, tutto pronto per l'inaugurazione con Mattarella e Conte. DIRETTA (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo meno di due anni dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 (IL VIDEO DEL CROLLO - LA STORIA DEL Ponte), a Genova viene inaugurato il nuovo Ponte, il “Genova-San Giorgio”. Nel capoluogo ligure ci sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con alcuni ministri e l’architetto Renzo Piano, che ha disegnato e regalato il progetto alla città. Presenti alla cerimonia anche il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Il nuovo Ponte, ha detto il premier, è “il simbolo di una nuova Italia che si rialza. Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia". I familiari ... Leggi su tg24.sky

