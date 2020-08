Ponte Genova, familiari: "A Mattarella chiesto riconoscimento status vittime strage" (Di lunedì 3 agosto 2020) Genovam 3 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al presidente Mattarella che ai nostri familiari venga riconosciuto lo status di vittime di strage. Una sorta di riconoscimento che le loro vite sono state perse come uno Stato non dovrebbe permettere". Lo ha spiegato il portavoce del Comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi Egle Possetti oggi a Genova dopo l'incontro di oggi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvenuto in Prefettura, prima della cerimonia inaugurale del nuovo Ponte di Genova San Giorgio.Il comitato aveva già scelto di non partecipare all'inaugurazione di oggi, chiedendo sobrietà nelle celebrazioni. ... Leggi su iltempo

