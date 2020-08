OnePlus Nord: disponibile all’acquisto dal 4 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) OnePlus Nord, il nuovo smartphone medio gamma della società, sarà disponibile all’acquisto da domani 4 agosto. Scopriamolo insieme OnePlus Nord è dotato di tutti gli elementi essenziali dello smartphone perfetto per l’uso quotidiano: un sistema di fotocamere diversificato, una user experience fluida e l’affidabile qualità di OnePlus. Alimentato dal processore Snapdragon™ 765G 5G di Qualcomm®, OnePlus Nord continua a sostenere il percorso verso l’era del 5G, consentendo a un maggior numero di utenti di godere della velocità senza precedenti fornita dalla tecnologia 5G. OnePlus Nord: specifiche tecniche Display: 6,44” FHD+ ... Leggi su tuttotek

