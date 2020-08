Meteo Roma del 03-08-2020 ore 19:15 (Di lunedì 3 agosto 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani del nord Italia molte nuvole fin dal mattino con piogge acquazzoni sparsi su Lombardia Triveneto piaciuto altrove tra pomeriggio e sera maltempo su tutti i settori con temporali diffusi localmente anche a carattere di nubifragio Special nord-ovest alla Centro Italia tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni con locali piogge e temporali piaciuto lungo le coste fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali al Sud Italia sulle Isole giornata che inizia con cieli sereni o poco nuvolosi mentre al pomeriggio qualche temporale o acquazzone potrà interessare le zone interne peninsulari ampie schiarite in serata in nottata temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in ... Leggi su romadailynews

