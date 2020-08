Margno, gemelli uccisi: Diego ed Elena strangolati dal padre, non vennero sedati (Di lunedì 3 agosto 2020) Emerge un’altra inquietante verità dietro l’omicidio dei due gemelli di Margno ad opera del padre che poi si è suicidato. I gemelli uccisi dal padre a Margno, non erano stati sedati prima di essere strangolati e uccisi. E dal momento che è molto improbabile che i due ragazzini di 12 anni siano morti nel sonno, questo vuol dire che il gesto di Mario Bressi, è stato di una crudeltà inaudita: i gemelli hanno guardato negli occhi il loro assassino. Forse hanno implorato pietà, con lo sguardo. Mario Bressi si è poi ucciso gettandosi da un cavalcavia. In un primo momento sembrava che avesse sedato i suoi figli prima di ucciderli, ... Leggi su chenews

