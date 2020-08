Mangia un piatto di gamberi e muore a 27 anni. Lascia il figlio di 8 mesi e il marito (Di lunedì 3 agosto 2020) Non ce l’ha fatta Refka Dridi, la ragazza 27enne, finita in coma in terapia intensiva dopo aver Mangiato un piatto di gamberi. La giovane era allergica ma non lo sapeva e lo choc anafilattico è stato fatale. “Un fulmine a ciel sereno che non ha Lasciato scampo. La nostra Refka, volto sorridente del ristorante I Pupi, è stata colpita da una fatalità che l’ha strappata ai suoi familiari, agli amici e al suo lavoro”, ha scritto su Facebook di Laura Codogno, moglie dello chef stellato Tony Lo Coco, annunciando la tragedia. Refka Dridi era impiegata del ristorante di Bagheria. È morta per choc anafilattico dopo due giorni di coma, molto probabilmente dopo aver Mangiato un piatto a base di gamberi a cui era allergica. ... Leggi su caffeinamagazine

