Luis Boa Morte, dal nome malaugurante a quel rigore particolare [VIDEO] (Di martedì 4 agosto 2020) Luis Boa Morte Pereira compie 43 anni. Nato a Lisbona, ha militato in diverse squadre e in tanti campionati: Sporting Lisbona, Arsenal, Lourinanense, Southampton, West Ham, Larissa, Orlando Pirates e Chesterfield. La squadra alla quale è più legato è il Fulham, con cui ha giocato oltre 200 partite, segnando 44 gol. Per Boa Morte anche 28 presenze con la nazionale portoghese. Dal 2013 allena. Inizi con le giovanili del Fulham, poi con lo Sporting Lisbona, la Sintrense, la Portimonense Under-23. Ha ricoperto anche il ruolo di vice-allenatore dell’Everton. Ai tempi degli Orlando Pirates, in Sudafrica, vigeva la regola di non portare cellulari sul pullman della squadra per evitare distrazioni. Tutti seguivano rigidamente la norma, eccetto Boa Morte. Per il portoghese non aveva senso una ... Leggi su calcioweb.eu

