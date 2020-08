Lega, 39 bonifici sospetti: forse insabbiati parte dei 49 milioni da restituire allo Stato (Di lunedì 3 agosto 2020) Era il 2018 quando i magistrati di Genova decretarono che la Lega avrebbe dovuto restituire 49 milioni di euro allo Stato italiano: tale era la somma di fondi pubblici che il partito si sarebbe illecitamente intascato. Oggi, Bankitalia sta indagando sulla possibilità che tra il 2019 ed il 2020 la Lega abbia cercato di spostare svariate somme di denaro dai suoi conti correnti ad una Srl dalla stessa controllata, forse allo scopo di far sparire il denaro necessario alla restituzione di quei 49 milioni. 39 bonifici per mezzo milione di euro Tra il giugno 2019 ed il maggio 2020 sono partiti, da un conto corrente controllato da Lega nord, Lega per Salvini Premier e Radio ... Leggi su thesocialpost

