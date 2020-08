La disavventura di Elisabetta Canalis ad Alghero. Lo sfogo su Instagram: “E’ la seconda volta che capita…” (Di lunedì 3 agosto 2020) disavventura per la showgirl sarda Elisabetta Canalis. Qualcuno durante la notte ha lanciato la sua bici e quella del marito, Brian Perri dalle mura sulla scogliera. Elisabetta Canalis ha pubblicato sul suo profilo Instagram una story in cui racconta l’episodio. “Questa è Alghero stamattina, sempre più bella e quelle sono la mia bicicletta e quella di mio marito che sono state buttate giù dalla muraglia. Quello è il seggiolino di Skyler. È la seconda volta che capita. Un record – commenta l’ex velina in vacanza in Sardegna da qualche giorno con il marito e la figlia, mostrando le immagini – purtroppo qui è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : La disavventura di Elisabetta Canalis ad Alghero. Lo sfogo su Instagram: “E’ la seconda volta che capita…” - zazoomblog : Elisabetta Canalis disavventura durante la vacanza italiana con marito e figlia. La denuncia piena di rabbia -… -