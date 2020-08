Juventus, Khedira e il messaggio sul futuro: “Mi rialzerò dopo questi mesi difficili. Sono abituato a vincere” (Di lunedì 3 agosto 2020) "È stata una stagione dura per me", si apre così il messaggio social su Instagram di Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus, al termine di un'annata davvero complicata, guarda a un futuro che immagina ancora a tinte bianconere nonostante i tanti rumors sulla sua possibile partenza nella prossima finestra del calciomercato.Khedira: il messaggio socialcaption id="attachment 722781" align="alignnone" width="468" Khedira (Getty Images)/caption"Anche se Sono ovviamente contento per il successo della squadra e per il nono scudetto consecutivo, il periodo da dicembre in poi è stato davvero frustrante per me a livello personale", ha commentato il tedesco. "Due gravi infortuni mi hanno limitato a solo 18 partite giocate in stagione. ... Leggi su itasportpress

