Inter, colloquio telefonico tra Zhang e Conte: messi da parte i dissidi per concentrarsi sull’Europa League (Di lunedì 3 agosto 2020) La frattura al momento sembra essere rientrata, ma non è detto che nelle prossime settimane Antonio Conte non torni alla carica per chiedere all’Inter maggiore protezione. Nel frattempo, l’allenatore nerazzurro ha deciso di fare retromarcia, soprattutto dopo il colloquio telefonico avuto nel pomeriggio con il presidente Zhang. Paolo Rattini/Getty ImagesIl numero uno del club ha ribadito in modo cordiale al proprio tecnico la bontà del progetto Inter, chiedendo poi di concentrarsi in questi giorni sull‘Europa League, rimandando ogni discorso alle prossime settimane. Mercoledì infatti è in programma a Gelsenkirchen la sfida contro il Getafe, un confronto da dentro o fuori che i nerazzurri non possono ... Leggi su sportfair

