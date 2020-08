Huawei Announces Global Rollout of New Device Gaming Hub - HUAWEI GameCenter (Di lunedì 3 agosto 2020) #ict BEIJING, Aug. 3, 2020 /PRNewswire/



HUAWEI today announced the Rollout of its official game service and distribution platform HUAWEI GameCenter in 33 countries and regions worldwide. GameCenter is a platform designed to bring mobile Gaming ... Leggi su cataniaoggi

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Announces Pompeo annuncia la volontà degli Usa di "costruire una coalizione contro la minaccia cinese"

Pechino , 22 lug 09:15 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti vogliono costruire una coalizione globale per contrastare la Cina. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso della s ...

