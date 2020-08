Genoa, Preziosi: “Vorrei fare un passo indietro. Fatto qualche errore ma nostra rosa non da retrocessione…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport, per parlare della salvezza della sua società ottenuta all'ultima giornata con la vittoria per 3-0 contro il Verona.Preziosi: "Fatto qualche errore ma rosa non da retrocessione"caption id="attachment 539575" align="alignnone" width="600" Preziosi (getty images)/caption"Se dovessimo analizzare la nostra rosa, non credo sia da retrocessione", ha detto senza timore Preziosi sulla squadra rossoblù. "Qualcosa abbiamo sbagliato anche noi sicuramente. Soprattutto nella prima parte. Thiago Motta per esempio. Lui è un grande allenatore ma forse non era maturo per il ... Leggi su itasportpress

