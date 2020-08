Gattuso vuole un Napoli camaleontico a Barcellona: ha fatto una richiesta alla squadra (Di lunedì 3 agosto 2020) E' un Rino Gattuso confortato dall'ultima prestazione del Napoli, che ha convinto ed è stato promosso a pieni voti nel match con la Lazio. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Rai – Gattuso ama Napoli e vuole rinnovare anche alle stesse cifre… - ricardorubio44 : Poi se Gattuso vuole il baricentro basso come all'andata, ritengo Diego Demme più adatto di Lobotka per la sua capa… - FieleAntonio : @SpudFNVPN @SpudFNVPN già vuole fare fuori Gattuso nei prossimi 2 anni? - petlifesaver : RT @CiacciaStryker: Ieri sera, #Gattuso si è dimostrato un coglione, un violento, uno che vuole fare un po' il fenomeno. #Inzaghi si è dimo… - news24_napoli : CANALE 21 – Gattuso ora non vuole rinnovare: svelata la sua richiesta a… -