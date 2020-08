Furia razzista a Grosseto: due uomini picchiano un 25enne senegalese (Di lunedì 3 agosto 2020) Mamady Dabakh Mankara è arrivato in spiaggia per rilassarsi. Due uomini lo hanno insultato e picchiato perchè voleva riparsi all’ombra di un gazebo comunale. Attimi di follia presso una spiaggia libera di Castiglione della Pescaia. Un 25enne senegalese, Mamady Dabakh Mankara, è stato aggredito e insultato gratuitamente da alti bagnanti mentre cercava un po’ d’ombra … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

castell32082033 : RT @pojetti: Nella Confederazione non c’era una furia razzista così violenta. Questa è la Georgia Watermellon. Alla fine mi viene perfino d… - pojetti : Nella Confederazione non c’era una furia razzista così violenta. Questa è la Georgia Watermellon. Alla fine mi vien… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia razzista

MeteoWeek

I nostri antenati si dividevano in cacciatori e raccoglitori. I miei erano certamente raccoglitori. Non di frutti dei campi e del bosco: di riviste. Raccoglievano tutti di tutto, con furore futurista, ...La storia dell’umanità è talmente ampia e ricca che ciascuno di noi può, di volta in volta, scoprire in essa qualcosa di nuovo, o sconosciuto. Sempreché non si acceda al paradosso di Voltaire per il q ...