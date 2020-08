Formula 1, la rassegnazione di Max Verstappen: “Hamilton vincerà il Mondiale, io conterò le pecore per non annoiarmi” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Mondiale 2020 di Formula 1 sembra essere già finito solo dopo quattro gare, il vantaggio di Lewis Hamilton su Valtteri Bottas è salito a 30 punti dopo il primo Gran Premio di Silverstone, un gap che appare difficilmente colmabile considerando la superiorità delle Mercedes. Foto Getty / PoolPer il resto del gruppo c’è solo la rassegnazione, come confermato da Max Verstappen in vista del prossimo appuntamento in Inghilterra: “Hamilton vincerà questo Mondiale, c’è poco da fare. Non penso che il prossimo weekend sulla stessa pista cambierà qualcosa. Le Mercedes hanno troppo vantaggio, è evidente. Magari si può trovare un decimo, un decimo e mezzo. Ma non è abbastanza. Io sto facendo il possibile, sto lavorando ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula rassegnazione Verstappen: “Hamilton ha già vinto questo mondiale” FormulaPassion.it Verstappen: “Hamilton ha già vinto questo mondiale”

Non è bello sapere, alla quarta gara del mondiale, che il maggior avversario del primatista in classifica ha già raggiunto il nirvana della rassegnazione. Max Verstappen e la Red Bull-Honda dovevano i ...

Non è bello sapere, alla quarta gara del mondiale, che il maggior avversario del primatista in classifica ha già raggiunto il nirvana della rassegnazione. Max Verstappen e la Red Bull-Honda dovevano i ...