F.1 Silverstone, i cinque verdetti (Di lunedì 3 agosto 2020) Silverstone e la quarta gara del Mondiale hanno lasciato diversi temi sul tavolo. Ecco in cinque punti quelli salienti. Mercedes, un altro sport " La Mercedes e Lewis Hamilton fanno un altro sport. ... Leggi su gazzetta

thelastcornerit : Smolyar penalizzato di cinque secondi, Beckmann vince Gara2 a Silverstone! - sportli26181512 : F1, GP Gran Bretagna: Kvyat perderà cinque posti in griglia a Silverstone: Sostituzione del cambio per il pilota ru… - sportli26181512 : Formula 3, GP Silverstone: pole position per Sargeant. Risultati: A Silverstone, il più veloce nelle qualifiche è L… - planetwin365ita : ?? In #Formula1, scossa dal primo caso di positività al #Covid19, partono da oggi le prove libere a #Silverstone per… -