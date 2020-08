Dal razzismo al ritardo nei soccorsi: in un libro la fine di Jimi Hendrix (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – Jimi Hendrix “un faro, una passione, un punto di riferimento”. E allora quale migliore scelta se non quella di raccontarlo in un libro? Non la solita biografia, però, e neanche un racconto della sua discografia. “Volevamo raccontare un periodo, una fase rimasta oscura, quella della sua morte”. È in libreria e in digitale ‘The story of life- gli ultimi giorni di Jimi Hendrix’. È dedicato all’ultimo mese del chitarrista mancino, scomparso a Londra il 18 settembre 1970. La prefazione del volume è firmata dal fratello minore, Leon Hendrix. Gli autori sono Enzo Gentile, giornalista ed hendrixiano da sempre, al quarto volume sul leggendario chitarrista di Seattle, e Roberto Crema, collezionista e curatore di blog e incontri dedicati allo stesso Hendrix. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Dal razzismo La Mercedes va in nero contro il razzismo anche in Formula E La Gazzetta dello Sport Ai Barbuti va in scena "Noi pupazzi - storia di una vita sconvolta dal razzismo"

Martedì 4 agosto 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della Notte dei Barbuti, per la XXXV edizione del “Barbuti Festival”, l’Associazione ...

Razzismi, colonialismi, schiavitù: condanniamoli, ma tutti

Il movimento Black lives matter si concentra su singoli episodi di violenza tralasciando completamente discriminazioni e persecuzioni passate e presenti: la tratta degli schiavi araba, gli eterni scon ...

