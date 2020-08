Coronavirus, Speranza: “Novità sul distanziamento in aereo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, Speranza: “Novità sul distanziamento in aereo”. Il ministro della Salute ha confermato che il Cts sta per varare un nuovo piano per la sicurezza dei voli Dopo i mesi di lockdown e con l’arrivo della stagione estiva, anche i voli sono tornati ad operare, almeno all’interno del territorio europeo. Con le vacanze, anche per … L'articolo Coronavirus, Speranza: “Novità sul distanziamento in aereo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - SkyTG24 : Coronavirus, niente distanziamento sul treno nonostante l'ordinanza di Speranza. VIDEO - fanpage : Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: “Distanziamento sui treni resta” - IdaFava : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus - #Speranza: 'Il governo continuerà su linea prudenza. Siamo in momento tra i più difficili sul piano inter… - SensoDiNausea : RT @spank75: I contagi di ritorno. ?? La kalera. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: "Cts al lavoro sul distanziamento in aereo" TGCOM Danilo Caravello: “Barillà professionista esemplare. Pigliacelli merita il titolo con il Craiova”

In esclusiva durante il programma Taca La Marca, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Danilo Caravello, noto agente. Danilo Caravello si è soffermato sulla stagione di alcuni dei suoi ass ...

Treni, aerei, bus e metro: stretta in arrivo, ma è lite. Frecciarossa per il Sud esauriti

La stretta sui trasporti a causa del coronavirus potrebbe non riguardare gli aerei, per i quali le regole rimarranno quelle attuali. «Il Comitato Tecnico Scientifico è a lavoro su questo e io ho espre ...

In esclusiva durante il programma Taca La Marca, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Danilo Caravello, noto agente. Danilo Caravello si è soffermato sulla stagione di alcuni dei suoi ass ...La stretta sui trasporti a causa del coronavirus potrebbe non riguardare gli aerei, per i quali le regole rimarranno quelle attuali. «Il Comitato Tecnico Scientifico è a lavoro su questo e io ho espre ...