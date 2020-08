Coronavirus: Iran, 2.598 casi e 215 vittime in 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ISTANBUL, 3 AGO - Salgono a 312.035 i casi di Covid-19 in Iran, con 2.598 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 215, un dato che porta il totale dei decessi confermati ... Leggi su corrieredellosport

Adnkronos : #Coronavirus, 'in #Iran morti reali triplo di quelli ufficiali' - PaoloTroia_1986 : RT @martaserafini: Coronavirus in Iran, l’inchiesta della «Bbc»: i morti sono il triplo di quelli dichiarati su ?@Corriere? - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Secondo la BBC l’Iran ha mentito sui numeri di vittime e contagi da coronavirus. I morti sarebbero il triplo: 42.000, non… - formichenews : Secondo la BBC l’Iran ha mentito sui numeri di vittime e contagi da coronavirus. I morti sarebbero il triplo: 42.00… - RagazzidiTehran : Una sola domanda: quanto sono costate al #Medioriente le bugie #iran'iane sui contagi e morti per #Coronavirus? -