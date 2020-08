Coronavirus, a Nizza e in altre città francesi mascherine obbligatorie anche all'aperto (Di lunedì 3 agosto 2020) Continua a galoppare la pandemia di Coronavirus nel mondo. Sono oltre 18 milioni i contagi da Coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo, di cui oltre la metà negli Stati Uniti e in ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nizza Coronavirus, a Nizza e in altre città francesi mascherine obbligatorie anche all'aperto QUOTIDIANO.NET Coronavirus, non penalizza solo gli aerei: fa perdere miliardi anche ai treni

Danni anche per il trasporto su ferro: in Europa alcuni grandi gruppi ferroviari sono al collasso. Per Trenitalia una "significativa ricaduta" Non c'è solo la crisi dell'aeronautica e degli aeroporti: ...

Francia: a Nizza mascherine obbligatorie anche all'aperto

Parigi, 03 ago 12:01 - (Agenzia Nova) - Le mascherine saranno obbligatorie, anche all'aperto, in molte aree della città di Nizza. Lo ha annunciato il sindaco della città del sud della Francia, Christi ...

