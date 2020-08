Cobra, stasera in tv uno dei più discutibili action movie degli anni Ottanta (Di lunedì 3 agosto 2020) Si può prendere sul serio un film come Cobra? Vale a dire uno dei titoli più discutibili degli anni Ottanta, con Sylvester Stallone in versione poliziotto spietato dall’improbabile nome di Marion Cobretti, che con Ray-Ban a specchio e stuzzicadenti (dettaglio citato come omaggio da Nicolas Winding Refn in Drive, bontà sua) uccide brutti ceffi a ripetizione nel più totale disprezzo della legge. Un film oltretutto, pieno di sentenze proverbiali: “Tu sei il male, io sono la cura”, “Qui la legge si ferma, e comincio io”, recitate da Stallone con un’espressione così accigliata da scadere nella parodia involontaria (talvolta la lugubre vena comica è persino cercata, come quando al cattivo che minaccia una strage di ostaggi in un ... Leggi su optimagazine

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? “Tu sei il male, io la cura”. Chevelodicoaffà… Stasera, Rete 4 alle 21, 30, c’è “Cobra” di George Pan Cosmatos con Sylvester Stallone come l’agente Marion Cobretti detto Cobra, che s ...

