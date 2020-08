Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 agosto 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 03/08/2020 01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso -1,1%; preced. -0,6%) 02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 42,6 punti; preced. 40,1 punti) 03:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,3 punti; preced. 51,2 punti) 10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,1 punti; preced. 47,4 punti) 15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 49,8 punti) 16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 1,3%; preced. -2,1%) 16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 52,6 punti) Martedì 04/08/2020 09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. 5,1K unità) 09:00 Spagna: Prezzi import, annuale (preced. -9,1%) 09:00 Spagna: Prezzi export, annuale (preced. -4,3%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale ... Leggi su quifinanza

Piazza Affari migliore in Europa. PIL italiano in calo ma meno delle attese, delude invece l'eurozona. FTSE MIB +1,3%. Il FTSE MIB segna +1,3%, il FTSE Italia All-Share +1,4%, il FTSE Italia Mid Cap +