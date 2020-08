Anna Falchi, l’inedito retroscena a C’è tempo per…: “La notte non dormo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Anna Falchi non dorme la notte per la forte concentrazione Da oltre un mese, dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Anna Falchi è tornata protagonista in una trasmissione Rai. Infatti, dal lunedì al venerdì alle ore 10, insieme a Beppe Convertini conduce C’è tempo per… Nel nuovo format di Rai Uno I due professionisti affrontano numerose tematiche con tanto di ospiti in studio e in collegamento. Il ritorno in televisione dell’ex fiamma di Biaggi e Fiorello, come lei stessa ne ha parlato in una recente intervista a Il Giornale, ha parlato di un cambiamento. Ovviamente la maturità degli anni e dell’esperienza, ha fatto sì che la donna si ponga diversamente rispetto al passato. Poi la collega di Convertini ha confessato ... Leggi su kontrokultura

