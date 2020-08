Virus e distanziamento sugli aerei, il Cts è pronto alla stretta: uniformare le norme (Di lunedì 3 agosto 2020) Dal 6 agosto regole uniformi per aerei, treni e bus. Il Comitato Tecnico Scientifico, come anticipato ieri dal Messaggero, dopo le polemiche sui convogli dell?alta velocità a capienza... Leggi su ilmessaggero

FedericoDinca : Il Capo dello Stato, Sergio #Mattarella, ha perfettamente ragione. Il virus esiste ancora e dobbiamo continuare ad… - evanghelion66 : Guardo i TG e vedi notizie sul virus sul contagio sulla mascherina distanziamento ecc. ecc. , vado in giro e la ma… - atestaltasempre : RT @Bluefidel47: Ricciardi è più ignorante di Burioni e Pregliasco e questo dice molto Cito. Il virus sta circolando ed aumentando di dif… - paolobalestri : RT @Bluefidel47: Ricciardi è più ignorante di Burioni e Pregliasco e questo dice molto Cito. Il virus sta circolando ed aumentando di dif… - Mic4810 : RT @maja90907968: Buongiorno ???.... Una buona e serena Domenica a tutti... Usiamo il buon senso... Mascherina ???, distanziamento sociale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus distanziamento

Il Messaggero

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...«Abbiamo il dovere di intervenire a monte e non solo a valle, la sanità non può essere lasciata sola a combattere il virus. La pandemia interessa tutti i segmenti della società, ognuno deve fare la su ...