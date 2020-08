Ultime Notizie Roma del 02-08-2020 ore 16:10 (Di domenica 2 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno servono piena giustizia è questa la richiesta che oggi nel quarantesimo anniversario della strage di Bologna risuona nelle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella è la presidente del Senato casellati e del premier Conte che coralmente esprimono la vicinanza dello Stato e familiari delle vittime in un messaggio a mia sorella ha pochi giorni fa in visita a Bologna nel luogo dell’attentato Ha ribadito la vicinanza e la solidarietà e la partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e alla città di Bologna così gravemente colpiti dalle serate criminale gesto terroristico via fermando al contempo il dovere della memoria l’esigenza di piena verità e Giustizia la necessità di un instancabile opera di difesa dei ... Leggi su romadailynews

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - fanpage : Ricciardi: “La politica ignori i negazionisti, siamo ancora nella pandemia” - farfallab1anca : RT @bloodyrachell: Ultime notizie: la star di decento abbandona la serie proprio all'ultima stagione per raggiungere ulteriore successo con… - EsaLamorte : RT @riktroiani: 18 dei 155 #migranti arrivati a #Latina e provenienti da Lampedusa sono fuggiti questa notte dal comune di #Cori, dove allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: torna distanziamento tra passeggeri a bordo treno Fanpage.it Coronavirus, Spallanzani: al via la sperimentazione del vaccino sui primi volontari

Lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona sono pronti per la sperimentazione sui primi volontari del candidato vaccino. Si tratta di un vaccino contro il Covid-19 tutto italiano, prodott ...

Bologna, fuori la verità dopo 40 anni. Federico Mollicone

06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...

Lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona sono pronti per la sperimentazione sui primi volontari del candidato vaccino. Si tratta di un vaccino contro il Covid-19 tutto italiano, prodott ...06:00 L'America Latina con Roberto Lovari, a cura di Andrea De Angelis 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 08:45 Media e din ...