Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre difficile. Al Mes dico no” (Di domenica 2 agosto 2020) TPI Fest!, Giulio Gambino intervista Pierpaolo Sileri “Il virus c’è, il virus circola, ma molto poco grazie alle misure prese e alla chiusura dell’Italia ha fatto si che siano state salvate almeno 600mila vita. E a quelle che ancora oggi gli italiani prendono. Se per emergenza in senso medico ci riferiamo a una situazione critica e drammatica questa non c’è più. Ci sono aree con focolai che dobbiamo spegnere affinché non riparta un’epidemia in forma grave come successo a febbraio e marzo. Da quando è stato proclamato lo stato d’emergenza a oggi non è cambiato nulla: avere la proroga dello stato d’emergenza ci consente di lavorare on demand laddove necessario per bloccare una eventuale epidemia. Dobbiamo tenere alta la guardia ma pensare a ... Leggi su tpi

“Io posso dire di no al MES perché è un trattato con condizioni che possono sempre essere introdotte in qualsiasi momento, durante il percorso, anche se adesso ci dicono che non esistono”. Lo ha detto ...

Pierpaolo Sileri come Alberto Zangrillo: "Emergenza? Non c'è più. Seconda ondata? Difficile"

Se lo dice Alberto Zangrillo sono polemiche. Se al contrario lo afferma il viceministro - e lo si ripete, viceministro - alla Salute, Pierpaolo Sileri, va tutto bene. Il punto è che sul coronavirus, a ...

