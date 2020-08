Serie A 2019/20, il miglior 11: Immobile-CR7 guidano l’attacco (Di domenica 2 agosto 2020) La Juventus vince il nono Scudetto consecutivo grazie alla coppia letale Cristiano Ronaldo-Dybala, l’Atalanta con la fantasia al potere di Ilicic e Gomez supera quota 95 gol in un singolo campionato, l’Inter ha la migliore difesa del campionato e lo deve soprattutto a de Vrij, la Lazio si gode la Scarpa d’oro di un Ciro Immobile sempre più nella storia del club biancoceleste grazie anche ad un uomo assist da record (Luis Alberto). Va letta in questi termini la formazione migliore della Serie A 2019/2020. A completare l’11 una stagione senza precedenti di Toloi, l’acquisto azzeccatissimo di Theo Hernandez, l’ottima prova di Cuadrado e la sicurezza di Szczesny. SZCZESNY Per dirla tutta, la Serie A non sarà sicuramente ricordata per ... Leggi su sportface

