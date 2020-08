Sassuolo-Udinese, i convocati di De Zerbi: ci sono Caputo e Berardi (Di domenica 2 agosto 2020) I convocati e la lista dei giocatori chiamati da Roberto De Zerbi per l’ultima giornata di Serie A tra Sassuolo e Udinese. Al Mapei Stadium il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45. Nell’elenco stanziato dal tecnico neroverde, in seguito all’allenamento di rifinitura, ci sono i portieri Consigli, Pegolo e Russo; i difensori Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Ferrari, Piccinini e Kyriakopoulos; i centrocampisti Magnanelli, Djuricic, Traore’, Ghion, Mercati, Bourabia e Locatelli; gli attaccanti Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin e Manzari Leggi su sportface

