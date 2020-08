Roma, prendono quattro panini ma ne pagano uno. Il titolare protesta ma si becca un pugno in faccia (Di domenica 2 agosto 2020) Allo scalo di San Lorenzo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato nella notte 4 uomini, Romani, di età compresa tra i 24 e 46 anni, che hanno aggredito un cittadino del Bangladesh di 38 anni, titolare di una paninoteca e anche un dipendente, connazionale del proprietario, che è stato colpito al volto con un pugno, dopo essere intervenuto a difesa del titolare. I 4 avrebbero preteso di avere 4 panini dopo averne pagato solo uno. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, prendono quattro panini ma ne pagano uno. Il titolare protesta ma si becca un pugno in faccia - sumaistu47 : Io posso capire chi filma i bus di Roma che prendono fuoco ogni due per tre da quando c'è quest'asina infelice, ma… - giampodda : RT @MarcoDiGregor80: @lucciobrujk E se poco poco gli fai notare che sono un clan e che lo story telling a Roma è ben diverso che altrove (z… - MarcoDiGregor80 : @lucciobrujk E se poco poco gli fai notare che sono un clan e che lo story telling a Roma è ben diverso che altrove… - Elo9999 : @thewhitefly_ Stè prendono talmente tanti soldi che di romantico non c'è nulla Bisognerebbe essere asettici, ti gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prendono Roma, prendono quattro panini ma ne pagano uno. Il titolare protesta ma si becca un pugno in faccia Il Corriere della Città Salute delle donne, la cura è differente ma i farmaci vengono testati solo sui maschi

Se frugo dentro la mia borsa, scopro che sono pochi i farmaci che posso prendere con assoluta tranquillità perché gli studi clinici di sperimentazione sulle medicine vengono effettuati per lo più sugl ...

Quote rosa nei musei? La proposta che divide il mondo artistico

Chissà Frida Kahlo come avrebbe accolto la proposta. Lei, che ha cercato con tutte le sue forze (non poche, viste le sofferenze fisiche) di sopravvivere affermando la propria creatività uscendo dall'o ...

Se frugo dentro la mia borsa, scopro che sono pochi i farmaci che posso prendere con assoluta tranquillità perché gli studi clinici di sperimentazione sulle medicine vengono effettuati per lo più sugl ...Chissà Frida Kahlo come avrebbe accolto la proposta. Lei, che ha cercato con tutte le sue forze (non poche, viste le sofferenze fisiche) di sopravvivere affermando la propria creatività uscendo dall'o ...