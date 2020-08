Riforma pensioni, ultime novità: precoci inferociti, Quota 41 subito non nel 2022 (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo l’incontro tra Governo e sindacati tenutosi il 28 luglio scorso e le promesse di agire da subito per le questioni più urgenti come la proroga dell’ape sociale e dell’opzione donna e la risoluzione degli esodati, che porterebbero, in virtù anche del fatto che Quota 100 resterà in vigore fino al 31/12/2021, a rimandare la Riforma delle pensioni al 2022, é emersa sul sito l’amarezza dei precoci. I Quota 41 si sentono nuovamente beffati da queste decisioni, per molti di loro una Riforma nel 2022 avrebbe poco senso , in quanto in molti avrebbero già 43 anni di contributi sulle spalle. ragione per cui chiedono di inserire da subito, nel prossimo tavolo di ... Leggi su pensionipertutti

