Presi due noti spacciatori (e tossicodipendenti): ‘lavoravano’ nella zona di Roma sud e Provincia (Di domenica 2 agosto 2020) La squadra investigativa del commissariato di Casilino Nuovo ha arrestato 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti, L. S. D. S. D. cittadino brasiliano di 19 anni e C. N. 18enne Romana noti spacciatori di cocaina a tossicodipendenti di Roma sud e Provincia. I due sono stati colti in flagranza mentre stavano cedendo sostanza stupefacente e, durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di 23,35 grammi di cocaina e 90 euro in contanti. In tutto sono tredici le persone arrestate, una persona è stata inoltre denunciata, nel fine settimana da parte della Polizia di Stato. Sequestrati 375 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina marijuana e hashish oltre a 6270 euro in contanti. Presi due noti spacciatori (e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

kalle2303 : RT @enricocolosimo: #2agosto40anni . Una preghiera per quelle vittime. I fatti: i due stragisti condannati in via definitiva i nazifascist… - Kottomano : RT @enricocolosimo: #2agosto40anni . Una preghiera per quelle vittime. I fatti: i due stragisti condannati in via definitiva i nazifascist… - GiuliettaVanni : RT @enricocolosimo: #2agosto40anni . Una preghiera per quelle vittime. I fatti: i due stragisti condannati in via definitiva i nazifascist… - CorriereCitta : Presi due noti spacciatori (e tossicodipendenti): ‘lavoravano’ nella zona di Roma sud e Provincia - JayGatb : RT @enricocolosimo: #2agosto40anni . Una preghiera per quelle vittime. I fatti: i due stragisti condannati in via definitiva i nazifascist… -

Ultime Notizie dalla rete : Presi due Torino, presi due latitanti in pochi giorni Cronaca Qui Almanacco oggi 2 agosto

E’ il 215° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 151 giorni. Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidend ...

Julia Spello prende Patrick Da Silva S.Venanzo, 6 colpi

Una chiusura col botto per una Julia Spello che in questo mercato estivo ha fatto eccellenti operazioni. L’ultimo colpo in ordine di tempo è quello che porta in biancorosso un elemento del calibro di ...

E’ il 215° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 151 giorni. Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidend ...Una chiusura col botto per una Julia Spello che in questo mercato estivo ha fatto eccellenti operazioni. L’ultimo colpo in ordine di tempo è quello che porta in biancorosso un elemento del calibro di ...