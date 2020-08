Pavoletti: “Più felice del giorno dell’esordio. Mi è mancato vivere lo spogliatoio” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Cagliari chiude con una sconfitta (3-0) contro il Milan, ma “esulta” per il rientro di Leonardo Pavoletti in campo dopo il lungi infortunio ci circa un anno fa. Queste le parole dell’attaccante rossoblu al sito ufficiale dei sardi: “Oggi penso di essere stato più contento di quando ho esordito in Serie A. Era difficile immaginare di riuscire a rientrare nello stesso campionato dopo due rotture del legamento crociato, sono felice ed emozionato di essere riuscito a giocare anche pochi minuti, seppur in uno stadio vuoto. Ringrazio i compagni e anche i giocatori del Milan per gli applausi che mi hanno riservato al momento dell’ingresso in campo. Non avevo la condizione per giocare una partita vera, riassaporare il campo mi dà fiducia in vista del futuro, non andrò in vacanza perché devo ancora ... Leggi su alfredopedulla

