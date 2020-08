Mkhitaryan: “Vogliamo dare il massimo per l’ultima parte di stagione” (Di domenica 2 agosto 2020) Il centrocampista della Roma Henrikh Mkhitaryan, che ha avuto un buon rendimento nel finale di stagione ha postato un suo pensiero su Twitter in merito al finale di stagione del club giallorosso: “Ora che è terminata la Serie A, diamo il massimo per l’ultima parte della stagione”. Foto: Mkhitaryan twitter L'articolo Mkhitaryan: “Vogliamo dare il massimo per l’ultima parte di stagione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

